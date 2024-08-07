العالم اليوم - تراجع المخزونات الأميركية يدفع أسعار النفط للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 11:23 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، لتتعافى من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وذلك رغم استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط الخام.

تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.85 دولار أو 2.42 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 78.33 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بواقع 2.03 دولار أو 2.77 بالمئة لتبلغ عند التسوية 75.23 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، إذ هبطت 3.7 مليون برميل إلى 429.3 مليون الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 700 ألف برميل.

وفي يوم الاثنين، هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل يناير، ولامست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياتها منذ فبراير مع انخفاض سوق الأسهم العالمية وسط مخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف.

وكسرت أسعار النفط الخام سلسلة من الانخفاضات استمرت لثلاث جلسات أمس الثلاثاء.

وواصل التوتر في الشرق الأوسط تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات في جلسة التداول اليوم الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن مسؤولين أميركيين على اتصال مع الحلفاء والشركاء في المنطقة وإن هناك "اتفاقا بالإجماع" على ضرورة عدم قيام أي طرف بإجراءات تؤدي إلى تصعيد الوضع.

وقال دانيال هاينز المحلل في "إيه.إن.زد": "أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط قد يزيد خطر اضطراب الإمدادات من المنطقة".

وأظهرت بيانات التجارة الصينية أن واردات النفط الخام اليومية انخفضت في يوليو إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022.