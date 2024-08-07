انت الان تتابع خبر اغاني وكروتون طول اليوم على وناسه اظبط ترددها وفرح أطفالك بيها والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تردد قناة وناسة السعودية المخصصة للأطفال فهي قناة تعليمية وتعد واحدة من القنوات الفضائية التي نالت شهرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة رغم إنشاءها منذ فترة ليست بكبيرة، حيث أن القناة تهتم بنشر محتوى تعليمي بشكل ترفيهي وموسيقي يجذب الأطفال من خلال بث حفلات الغنائية وبرامج الموسيقى الهادفة التعليمية، فمتابعة الأطفال لتلك القناة يجعلهم يشعرون بالسعادة والمتعة.

تردد قناة وناسه بالقمر الصناعي

ننشر القناة برامجها التعليمية من خلال مجموعة من الشخصيات الكرتونية المحفذة فهي تمتلك شخصيات جذابة للطفل تجعله يتابع ويتعلم بطريقة مبتكرة بدون تعقيد، كما يجعل الأطفال يتعاطفون معهم ويتعلقون بهم، لضبط تردد قناة وناسه الترفيهية يجب اتباع عدد من الخطوات لاستقبالها على النمط الصحيح كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات تردد قناة وناسه 11470 استقطاب القناة أفقي H معدل ترميز القناة 27500 معامل تصحيح الخطأ الصحيح 3/4

تردد قناة وناسه للأطفال بعرب سات

القمر الصناعي عرب سات تردد قناة وناسه 11270 درجة استقطاب القناة أفقية معدل ترميز القناة 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

خطوات ضبط قناة وناسه للأطفال على نايل سات

الخطوة الأولى الدخول إلى قائمة الإعدادات المتواجدة في جاهز الرسيفر لديك. ثم اختيار ايقونة اعداد القنوات أو ما يماثلها لديك على الجهاز. ثم يضاف تردد قناة وناسه الجديد السابق ذكره، من خلال إضافة تردد أو بحث يدوي والتردد هو 11470. ثم نحدد درجة استقطاب للقناة وهي أفقي أو H. تدوين معدل الترميز القناة 27500. إدخال معامل تصحيح الخطأ هو 3/4. ثم تأتي خطوة البحث عن القنوات لتظهر لك قناة وناسة من ضمن عدد من قنوات مقاربة لنفس التردد. بعد الانتهاء من البحث تأكد من حفظ قناة وناسه لديك في قائمة القنوات.

برامج قناة وناسة الترفيهية للأطفال

تعرض القناة مجموعة من البرامج التعليمية بشكل ترفيهي مميزة بشخصيات كرتونيه محببة لدى الأطفال مثل شخصية لولو ويامو والتي في فترة قصيرة أصبحت من أكثر ما يتباعه الأطفال في الوطن العربي، ومن اللطيف في الأمر بأن القناة تركز على استخدام اللغة العربية الفصحى في كافة برامجها والذي بدوره يعزز من اللغة العربية لدى الأطفال على نهج تعليمي.