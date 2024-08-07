انت الان تتابع خبر تردد أون تايم سبورت عبر النايل سات والعرب سات الأحدث لمتابعة أشهر المباريات المحلية بأعلى التقنيات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تستحوذ قناة أون تايم سبورت على شهرة كبيرة داخل دول الوطن العربي والشرق الأوسط كافة، حيث تقدم القناة متابعة حصرية ودقيقة لأهم البطولات المحلية والدولية للرياضات المختلفة ككرة القدم وكرة التنس والسلة وكرة اليد والكرة الطائرة، هذا بالإضافة إلى عرض برامج رياضية يقدمها أشهر الإعلاميين في الوطن العربي باستضافة أبطال الرياضة والمشاهير للاستمتاع بتعليقات وتحليل المباريات بطريقة شيقة وممتعة.

تردد أون تايم سبورت على النايل سات

يمكن استقبال تردد القناة بدون رسوم أو اشتراكات والاستمتاع بالمحتوى الرياضي بدون انقطاع أو تشويش وذلك من خلال استخدام احداثيات الضبط التالية:

التردد: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد أون تايم سبورت على عرب سات

يمكن استقبال تردد القناة من خلال العرب سات أيضا وذلك في حال تسجيل بيانات الضبط التالية أثناء إجراء البحث اليدوي، علما بأن القناة مصرية وبدون تشفير:

التردد: 11747.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

مميزات قناة أون تايم سبورت

تتميز قناة اون تايم سبورت بالمزايا التالي توضيحها: