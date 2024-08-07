نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر يخطر الأهلي بأول قرار بعد حسم لقب الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي واحدة من القرارات التي سيتم تنفيذها عقب تتويج المارد الاحمر بلقب دوري نايل.

كولر يغادر لسويسرا عقب حسم الدوري

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن كولر قد أبلغ مجلس إدارة النادي الأهلي بالحصول على اجازة والسفر لسويسرا عقب حسم بطولة الدوري المصري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق نادي سموحة يوم غدًا الخميس ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري على ملعب إستاد برج العرب بالاسكندرية.

ومن المُنتظر أن يقود سامي قمصان مهمة تدريب النادي الأهلي فيما تبقى من مباريات الدوري عقب حسم اللقب رسميًا.

وجاء طلب كولر بالسفر من أجل قضاء إجازة عائلية مع أسرته خاصًة في ظل وجود ضغط مباريات في مختلف البطولات.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية وسبعين نقطة ويحتاج للفوز أو التعادل بمباراة سموحة لحصد اللقب بشكل رسمي.