انت الان تتابع خبر وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية تعلن.. رابط التسجيل فى منحه 300 دينار تونس وشروط التسجيل المطلوبة عبر social.gov.tn/ar والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - أعلنت الحكومة التونسية عن كافة التفاصيل الخاصة بمنحة 300 دينار المقدمة للمواطنين المستحقين للدعم بالدولة التونسية، كما حرصت الحكومة على عرض كافة الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين من أجل تحديد درجة استحقاقهم في الحصول على المنحة المقدمة من الحكومة، وعليه يمكن توضيح أبرز هذه الشروط مع عرض خطوات التسجيل منحه 300 دينار تونس من خلال السطور القادمة.
خطوات التسجيل منحه 300 دينار تونس
يوجد بعض الخطوات الإلكترونية التي سبق وتم تحديدها من قبل الحكومة التونسية من أجل إتمام عملية التسجيل في منحة 300 دينار، وذلك بعد أن تتوافر كافة الشروط والضوابط المطلوبة في المتقدمين، وعليه يمكن عرض خطوات التقديم في التالي:
- الدخول إلى موقع الشؤون الاجتماعية التونسية.
- إجراء عملية تسجيل الدخول بإدخال الاسم وكلمة المرور.
- النقر على خانة تسجيل الدخول.
- من القائمة الرئيسية يتم النقر على خانة منحة 300 دينار.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة للتقديم على المنحة.
- إرفاق جميع الأوراق الداعمة للطلب.
- النقر على خانة التسجيل.
- بعد مراجعة البيانات يتم استقبال رسالة نصية تفيد بقبول المتقدم أو رفض الطلب.
شروط التسجيل في منحة 300 دينار بتونس
هناك العديد من الشروط والضوابط التي قد أعلنت عنها الحكومة الجزائرية والتي يجب توافرها في المتقدمين من أجل إثبات أهليتهم في الحصول على المنحة المقدمة لهم، على أن تتمثل أبرز هذه الشروط في التالي:
- ألا يكون الراتب الشهر للمتقدم لا يزيد عن قيمة 300 دينار تونسي.
- يجب ألا يكون لدي المتقدم أي أصول مالية أو عقارية ذات قيمة تمنع من حصوله على المنحة.
- يلزم أن يكون المتقدم مقيم في البلاد بشكل دائم.
- أن يكون عمر المتقدم أقل من 18 عام.
- عدم امتلاك المتقدم لسجل تجاري أو عدم استفادته من أي منظومات اجتماعية مختلفة تابعة للدولة التونسية.
- يشترط عدم امتلاك المتقدم لوظيفة ثابتة بالقطاعات العامة أو الخاصة بتونس.
- يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية التونسية.