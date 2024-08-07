انت الان تتابع خبر الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطلاب 1446 وموعد بداية العام الجامعي والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - واحد من الموضوعات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث خلال هذه الفترة في المملكة العربية السعودية وهي عن نتائج القبول الموحد للطلاب 1446، حيث أن وزارة التعليم في السعودية قامت من خلال صفحتها الرسمية بتوضيح جميع التفاصيل اللازمة حول عملية الاستعلام عن نتائج القبول المتعلقة بالجامعات السعودية للعام الدراسي الجديد 1446، وتتضمن هذه الجماعات جماعة الرياض.

نتائج القبول الموحد للطلاب 1446

قامت وزارة التعليم بإتاحة إمكانية استعلام الطلاب بشكل إلكتروني عن نتائج القبول الموحد للطلاب 1446 وتسهيل عليهم الإجراءات دون الحاجة للخروج من المنزل في درجات الحرارة الشديدة في المملكة وتوفير الوقت والجهد عليهم، وتتمثل خطوات الاستعلام عن النتائج فيما يلي:

دخول المتقدم الي بوابة القبول الموحد.

انتقل إلى مرحلة تسجيل الدخول إلى المنصة.

تعبئة بيانات الدخول التي تتضمن الاسم، رقم الهوية رمز المرور.

يدخل الطالب جميع البيانات المطلوبة ليتمكن من الاستعلام عن النتيجة والتأكد من صحة البيانات المدخلة.

دقائق وسوف تظهر صفحة تتضمن نتيجة الطالب في الجامعات السعودية

يمكن المتقدم إتمام كافة الإجراءات العامة ليتأكد من القبول في الجامعة المرغوب بها وذلك بعد أن يطلع المتقدم على النتيجة.

موعد بداية العام الجامعي 1446

حددت وزارة التعليم موعد ظهور النتائج الخاصة بالقبول في الجامعات السعودية نظرًا للاستفسارات العديدة التي تلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية من قبل الطلاب السعوديين، ولذلك أتاحت الوزارة جدول يضم نتائج القبول وكافة الإجراءات المتعلقة بالتقديم، وتتمثل فيما يلي: