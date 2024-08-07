نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية الثقافة والفنون بأبها تنظم عددًا من الفعاليات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفذت جمعية الثقافة والفنون بأبها عددًا من الفعاليات الفنية، وذلك ضمن أنشطتها في صيف عسير 2024، اشتملت على زيارات يومية للمعرض التشكيلي الدائم في قاعة العروض بمقرها في أبها، الذي يتيح للمهتمين الالتقاء بعدد من الفنانين لتبادل الخبرات، إضافة إلى ورش العمل في المسرح والتصوير الفوتوجرافي.

وأشار مدير الجمعية أحمد السروي إلى أن موسم الصيف في منطقة عسير الذي جاء هذا العام تحت شعار "عسير تهول"، يشهد عادة زخمًا فنيًا لافتًا لعدد من القطاعات الثقافية ومنها جمعية الثقافة والفنون حيث افتتح الأحد الماضي معرض "مُستهل" للفنانة التشكيلية همس مريح في قصور أبو سراح التاريخية ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الجمعية بهدف دعم المبدعين وإبراز أعمالهم الفنية، وتعريف الجمهور بالفنون التشكيلية المعاصرة، وقدمت خلاله الفنانة مجموعة من الأعمال التي تعكس مهارتها في توظيف العناصر التقليدية بأسلوب عصري مبتكر.

وبين السروي أنه يجري الاستعداد لبرنامج آخر وهو "صيف الفوتوغرافيين" في نسخته الجديدة الذي سينطلق خلال أغسطس الجاري، فيما سيقدم المدرب يحيى العلكمي ورشة عن "أسس كتابة النص المونو دراما "مساء غد، وستواصل الجمعية يوم الاثنين القادم فعالياتها المنبرية بأمسية ثقافية عن رواية "عقول مظلمة" للكاتب الشاب ريان أحمد