العالم اليوم - بلينكن يحض إيران وإسرائيل على "عدم تصعيد" النزاع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 02:18 صباحاً - حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إيران وإسرائيل على عدم تصعيد النزاع في الشرق الأوسط.

وقال بلينكن في تصريح لصحافيين إنّ "أحداً يجب ألا يصعّد هذا النزاع. نحن منخرطون في (جهود) دبلوماسية مكثّفة مع حلفاء وشركاء، لنقل هذه الرسالة مباشرة إلى إيران. لقد نقلنا تلك الرسالة مباشرة إلى إسرائيل".

وأضاف المسؤول الأميركي إن ن الولايات المتحدة أبلغت إيران وإسرائيل بوجود توافق في الآراء بالشرق الأوسطعلى ضرورة عدم تصعيد الصراع.

وأضاف بلينكن، بعد اجتماع مع وزير الدفاع لويد أوستن ونظيريهما الأستراليين، إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاقالنار وتحرير الرهائن في حرب غزة وصلت إلى المرحلة النهائية.

وكان بلينكن قد ناقش في وقت سابق مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الجهود المبذولة لتهدئة التوترات الإقليمية.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني ويهيئ الظروف المواتية لاستقرار أوسع.

وشدد على أهمية اتخاذ جميع الأطراف خطوات لخفض التوترات وتجنب المزيد من التصعيد، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن.