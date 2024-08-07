نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اغتيال إسماعيل هنية.. حماس تعلن رسميًا رئيس الحركة الجديد (من هو؟) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة حماس، اختيار يحيي السنوار زعيم حركة حماس في غزة رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا لإسماعيل هنية الذي جرى اغتياله خلال وجوده في طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وتقدم بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي كل المعلومات التي تخص يحيى السنوار الذي يعد الهدف الأول لإسرائيل الآن بعد اغتيال إسماعيل هنية، كما أنه كان المنسق الأول لهجمات السابع من أكتوبر التي أدى إلى حرب غزة المستمرة حتى الآن، ويعد اختيار السنوار خلفًا لهنية أقوى رسالة لإسرائيل.

من هو يحيي السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس؟

اسمه بالكامل يحيى إبراهيم حسن السنوار، ولد في خان يونس بقطاع غزة في 29 أكتوبر 1962 ويبلغ من العمر 61 عاما، وحاصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من الجامعة الإسلامية بغزة.

قضى ما يقرب من 23 عامًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ حكمت عليه إسرائيل من خلال المحكمة العسكرية في غزة عام 1987 بالسجن مدى الحياة، وقضى 22 عامًا حتى جرى إطلاق سراحه في عملية تبادل أسرى عام 2011 مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، وأصبح قائد حركة حماس في غزة وخطط للعديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي آخرها عملية طوفان الأقصى.

ووفقا لمرافقيه في سجون الاحتلال الإسرائيلي فإن السنوار خلال فترة الأسر كان شخصية هادئة، يمارس الألعاب الرياضية خاصة «التنس» التي احترفها، وتعلم اللغة العبرية من الأسرى الذين كانوا يتقنونها، وكان يقرأ كثيرًا ويشاهد القنوات الإسرائيلية، وترجم 4 كتب عن السياسية الإسرائيلية نظرًا لإجادته للعبرية وقراءته للمشهد السياسي في إسرائيل.

كتب رواية وحيدة تتكون من 30 فصلا عن النضال الفلسطيني منذ عام 1967.

تأخر زواجه كثيرا بسبب أنشطته العسكرية واعتقاله لأكثر من 20 عاما، وبعد إطلاق سراحه في عام 2011، تزوج من سمر محمد أبو زمر صالحة وهي حاصلة على درجة الماجستير في تخصص أصول الدين من الجامعة الإسلامية بغزة وأصغر منه بـ18 عامًا، وترجع أصولها إلى عائلة «أبو زمر» الغزاوية المعروفة بالنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.

انتخب يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة خلفا لإسماعيل هنية في 13 فبراير 2017، وفي مارس 2021، تم انتخابه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات رئيسًا لفرع حماس في غزة في انتخابات أجريت سرًا وكان يعتبر هو المسؤول الأعلى في حماس والحاكم الفعلي لغزة، ثم خلف هنية في رئاسة المكتب السياسي للحركة بقرار جرى إعلانه اليوم 6 أغسطس.



