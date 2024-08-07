وست هام يتعاقد مع رودريغيس

وست هام يتعاقد مع رودريغيستعاقد نادي وست هام الإنجليزي اليوم مع لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني، غيدو رودريغيس، ليكون سادس تعاقداته في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 سنة والمُتوّج بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2021 و2024، متاحا في سوق الانتقالات بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع نادي ريال بيتيس الإسباني.

ولعب رودريغيس في السنوات الأربع والنصف الأخيرة في إسبانيا، حيث كان من أهم ركائز الفريق الأندلسي الذي شارك في البطولات الأوروبية في المواسم الأربعة الأخيرة.