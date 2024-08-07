طريقة إصدار تقرير لأصحاب المنشآت وكيفية طباعة طلب تقرير مقيم 1446

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الرياض - أحمد صلاح - قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بالإعلان عن توفير إمكانية إصدار تقرير لأصحاب المنشآت من خلال منصة أبشر الإلكترونية، حيث تلك التقارير الإلكترونية هي عبارة عن تقارير رسمية وموثقة عن العاملين لديهم، حيث تقوم منصة أبشر بتسهيل عملية تقديم البيانات للجهات المعنية عند الحاجة، كما أنه بإمكان جميع أصحاب المنشآت من الوصول إلى منصة أبشر بكل سهولة دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجوازات، كما يعمل التقديم الإلكتروني على توفير الوقت والجهد لجميع أصحاب المنشآت.

إصدار تقرير لأصحاب المنشآت

يوجد إمكانية إصدار تقرير لأصحاب المنشآت من خلال منصة أبشر التي تعتبر واحدة من أهم المنشآت التي تقدم العديد من الخدمات المختلفة لجميع المواطنين، ويمكنك إصدار التقرير من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية وتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.

اختيار خدمات الجوازات عن طريق قائمة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خدماتي.

اختيار خدمة الجوازات، ثم القيام بتقديم طلب التقرير.

كتابة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالشخص المتقدم الذي يرد إصدار تقرير.

التأكد من أن جميع البيانات تم كتابتها بشكل صحيح قبل إرسال الطلب.

بعد إصدار التقرير يمكنك طباعته بشكل مباشر عن طريق منصة أبشر.

كيفية طباعة طلب تقرير مقيم

في بعض الأحيان يتطلب تقديم نسخة مطبوعة من طلب التقرير حتى تستطيع تقديمها إلى الجهات المعنية، فيمكنك طباعة التقرير من بعد تأكيد الطلب عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث تستطيع طباعة طلب التقرير من خلال الخطوات التالية: