انت الان تتابع خبر ” اضبطها الآن ” التردد الجديد لقناة كراميش على القمر الصناعي نايل وعرب سات والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - تعد هذه القناة من أشهر القنوات الموجودة على شاشات التلفزيون التي تعمل على تقديم محتوى متنوع وجذاب للأطفال الصغار ويناسب قدرات فئة الأطفال، بالإضافة إلى ذلك أن الأطفال تكتسب منها الكثير من السلوكيات الايجابية والابتعاد عن السلوكيات السلبية التي تجعل الناس ينفرون من حولهم، فهي أيضاً واحده من القنوات الآمنة حيث يترك الوالدين أبنائهم أمامها دون خوف أو قلق، لذلك تابعوا معنا السطور التالية لمعرفة التردد الجديد لها.
تردد قناة كراميش على نايل وعرب سات 2024
يمكنك ضبط التردد الجديد لقناة كراميش على القمر الصناعي نايل وعرب سات، للاستمتاع بمشاهده المحتوى التي تقدمه هذه القناه، وذلك من خلال البيانات التالية، وهي:
أولاً القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة الجديد: 11430.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- معدل ترميز القناة: 27500.
- معامل الاستقطاب يكون: أفقي.
- جودة القناة: HD.
ثانياً القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة الجديد: 11390.
- معامل الاستقطاب يكون: أفقي.
- معدل ترميز القناة: 27500.
طريقة ضبط التردد الجديد لقناة كراميش 2024
تزداد عمليات البحث عن قناة كراميش بكثرة لأنها من أهم قنوات الاطفال التي يحبها الكثير في جميع أنحاء الوطن العربي، لذلك سوف نقدم لكم في السطور التالية طريقة ضبط التردد الجديد على جهاز التلفزيون الخاص بك:
- اولاً قم بالانتقال إلى قائمة الترددات من خلال جهاز الريموت.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة إضافة قناة.
- ثم اختر منها أيقونة التثبيت اليدوي.
- بعد ذلك قم بتحديد القمر الصناعي الذي تريده إما عرب أو نايل سات.
- ثم قم بإدخال التردد الجديد للقناه والبيانات الأخرى المطلوبة منك مثل معدل الترميز معامل الاستقطاب وهكذا.
- في النهاية قم بالنقر على أيقونة البحث.
- ثم قم بتنزيل القناة على جهازك.
- وبذلك تكون القناة موجودة على الجهاز بالفعل بعد اتمام جميع الخطوات بنجاح.