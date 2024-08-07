انت الان تتابع خبر ” اضبطها الآن ” التردد الجديد لقناة كراميش على القمر الصناعي نايل وعرب سات والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد هذه القناة من أشهر القنوات الموجودة على شاشات التلفزيون التي تعمل على تقديم محتوى متنوع وجذاب للأطفال الصغار ويناسب قدرات فئة الأطفال، بالإضافة إلى ذلك أن الأطفال تكتسب منها الكثير من السلوكيات الايجابية والابتعاد عن السلوكيات السلبية التي تجعل الناس ينفرون من حولهم، فهي أيضاً واحده من القنوات الآمنة حيث يترك الوالدين أبنائهم أمامها دون خوف أو قلق، لذلك تابعوا معنا السطور التالية لمعرفة التردد الجديد لها.

تردد قناة كراميش على نايل وعرب سات 2024

يمكنك ضبط التردد الجديد لقناة كراميش على القمر الصناعي نايل وعرب سات، للاستمتاع بمشاهده المحتوى التي تقدمه هذه القناه، وذلك من خلال البيانات التالية، وهي:

أولاً القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة الجديد: 11430.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل الاستقطاب يكون: أفقي.

جودة القناة: HD.

ثانياً القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة الجديد: 11390.

معامل الاستقطاب يكون: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

طريقة ضبط التردد الجديد لقناة كراميش 2024

تزداد عمليات البحث عن قناة كراميش بكثرة لأنها من أهم قنوات الاطفال التي يحبها الكثير في جميع أنحاء الوطن العربي، لذلك سوف نقدم لكم في السطور التالية طريقة ضبط التردد الجديد على جهاز التلفزيون الخاص بك: