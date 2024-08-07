كيفية استقبال تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد على الرسيفر

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الرياض - أحمد صلاح - قناة كرتون نتورك من القنوات الفضائية العربية التي تقدم محتوى خاص بالأطفال، حيث توفر مجموعة من أفلام الكرتون التي يعشقها الأطفال ويفضلها أيضا الكبار، كما أنها خاصة بالأطفال في جميع المراحل العمرية، كما تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الترفيهية التي تسلي الأطفال وتجعلهم يقضون وقتا ممتعا، كما يسعى القائمين عليها إلى تغيير التردد الخاص بها بشكل مستمر وذلك من أجل الحصول على أفضل جودة من حيث الصوت والصورة وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل عنها خلال السطور القليلة القادمة فتابعوا معنا المقال للنهاية.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية

يمكن استقبال قناة كرتون نتورك عن طريق العديد من الأقمار الصناعية، ومن أهم هذه الأقمار ما يلي:

أولا تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على القمر الصناعي عرب سات، يمكن ضبط قناة كرتون نتورك بالعربية على التردد 11747

أما بالنسبة لمعدل الخاص بها الاستقطاب فهو عمودي.

هذا بالإضافة إلى معدل الترميز الخاص بقناة كرتون نتورك بالعربية فهو 27500.

ثانيا تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على القمر الصناعي النايل سات، يمكن للمستخدم استقبال قناة كرتون نتورك بالعربية من خلال القمر الصناعي عرب سات وذلك على التردد 11277.

هذا بالإضافة إلى معدل الترميز وهو 27500.

وأخيرا مع معدل الاستقطاب فهو عمودي.

خطوات استقبال قناة كرتون نتورك بالعربية

هناك عدد من الإجراءات الهامة التي يجب اتباعها من أجل استقبال قناة نتورك بالعربية بالعربية، وهي على النحو التالي: