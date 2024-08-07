خطوات التسجيل في قرعة الحج في العراق 2025 وأهم الشروط الواجب توافرها

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الرياض - أحمد صلاح - قامت الهيئة العامة للحج داخل دولة العراق بتحديد خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق، حيث أن الكثيرين من المسلمين حول العالم يرغبون في أداء فريضة الحج، لكن هناك بعض الأوقات التي لا تتوفر بها النفقات لذلك يلجأون إلى الدخول في القرعة من أجل تحقيق الحلم والذهاب لأداء فريضة العمرة، وقد تم تحديد الشروط المطلوبة من أجل التسجيل في قرعة الحج في العراق من قبل الجهات المعنية، وسوف نذكر لكم جميع التفاصيل الخاصة بالحج في العراق خلال السطور القليلة القادمة فتابعوا معنا المقال للنهاية.

خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق

هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها من أجل التسجيل في القرعة داخل دولة العراق وهي على النحو التالي:

يقوم المواطن بالدخول إلى الهيئة العليا للحج.

ثم يتم تسجيل الدخول عن طريق إضافة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية وتحديد كلمة الخدمات الإلكترونية من القائمة.

ثم اختيار التسجيل في قرعة الحج 2025، حيث يظهر نموذج التسجيل يقوم المواطن بإضافة جميع البيانات المطلوبة به.

بعد ذلك الموافقة على الشروط والأحكام، بالإضافة إلى إرفاق بعض الأوراق مع الطلب.

ثم حفظ الطلب وتحويل الملف إلى صيغة pdf وأخيرا مع النقر على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025

هناك مجموعة من الشروط التي قامت الهيئة العليا للحج بتحديدها من أجل التسجيل في قرعة الحج، وهي على النحو التالي: