انت الان تتابع خبر أشهر وصفات الحلوي الصيفية خطوة بخطوة.. مكونات وطريقة عمل كيكة الجيلي والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - كيكة الجيلي الباردة التي تعطي مذاق رائع يفضله الشخص الذي يتناولها ويفضل تحضيرها في فصل الصيف بسبب أنها تعطي انتعاش لذا يرغب الأطفال في تناولها بإستمرار والكبار أيضا لهذا تقوم الأمهات بتجهيزها بشكل مستمر في المنزل وهذا عن طريق اتباع الخطوات الخاصة بها مع استخدام فواكه وجيلي فراولة لذلك سنوفر الطريقة من خلال السطور القادمة.

مقادير عمل كيكة الجيلي

المقادير المستخدمة في تحضير كيكة الجيلي تكون عبارة عما يلي:

كوب ونصف دقيق.

ملعقة بيكنج بودر.

رشة ملح.

كوب وربع سكر.

خمسة بيضات.

ملعقة فانيليا.

برش برتقال.

فراولة.

علبتين جيلي فراولة.

خطوات عمل كيكة الجيلي

الخطوات التابعة لطريقة لعمل كيكة الجيلي تكون على النحو التالي:

تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

تجهيز القالب عن طريق وضع الزبدة عليه وتغليفه جيدا.

خلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ثم نخله جيدا.

وضع البيض مع الفانيليا والسكر وبرش البرتقال معا في إناء وخفقهم.

سكب خليط الدقيق عليه ثم القيام بالخلط جيدا باستخدام المضرب اليدوي.

إضافة الخليط في قالب الكيك ثم ادخاله الفرن لمدة 25 دقيقة.

بعد ذلك نختبر النضج ثم نخرجها لتجهيز الجيلي.

إخراج الكيك من القالب ثم تنظيفه لوضع الفراولة في القاع.

تحضير الجيلي وسكبه فوق الفراولة ونضعه داخل الثلاجة.

بعد أن يتماسك قليلا نقوم بوضع الكيكة على الجيلي.

ندخلها الثلاجة حتى تتماسك معا ثم نقوم بقلبها للتقطيع.

نقدمها ونلاحظ الجيلي عليها من فوق متماسك رائع.

طريقة عمل كيكة الجيلي بالكريمة

كيكة الجيلي بالكريمة من الكيكات التي لا تحتاج منك إلا إحضار المكونات الآتية:

علبة جيلي.

كوب ماء.

كوب كريمة سائلة.

نصف علبة كيكة فانيليا.

فراولة للتزيين.

خطوات تحضير هذا النوع من الكيك تكون عبارة عما يلي: