طريقة تنظيف عيون البوتوجاز بخلطة ممتازة لتسيح جميع الدون المتراكمه والاوساخ

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الرياض - أحمد صلاح - يمثل البوتاجاز جزء أساسي من أدوات المطبخ والذي لا يمكن الاستغناء عن تواجده في المنزل بشكل عام ولهذا كان لابد من التنويه حول أهمية العناية به وتنظيفه بشكل متواصل من أجل المظهر العام ومن أجل الحفاظ عليه من التلف ولكن بعض السيدات تواجه صعوبة في تنظيف عيون البوتاجاز وترى أن هذا الأمر شاف في بعض الأحيان، ولكن لكل مشكلة حل حيث يوجد طرق عديدة تستخدم في تنظيف عيون البوتاجاز بفعالية وتساعد في التخلص من الدهون الموجودة بكل سهولة ولذلك سيكون الحديث عن كيفية تنظيف عيون البوتاجاز.

طريقة تنظيف عيون البوتاجاز

يوجد العديد من الطرق المستخدمة في تنظيف البوتاجاز ونقدم لكم أفضل هذه الوصفات من خلال الآتي:

وصفة الكركديه أحد الوصفات الفعالة في تنظيف عيون البوتاجاز والتي ينصح بتطبيقها ويتم تحضيرها بالشكل الآتي:

مكونات الوصفة

¼ كوب من الكركديه.

مقدار 2 لتر من الماء.

خطوات التحضير:

أول شئ يتم تجهيز إناء ثم يضاف له الكركديه بعدها يتم رفع هذا الخليط على النار يليها إضافة الماء ويتم ترك الخليط حتى الغليان.

يلي ذلك القيام بعملية فك العيون ثم يتم وضعها في الخليج السابق وتُترك لمدة 10 دقائق.

ثم يتم غسل العيون بسلك المواعين ويلاحظ أن العيون أصبحت وكأنها جديدة وبمظهر لامع.

وصفة الخل لتنظيف عيون البوتاجاز

من أكثر الوصفات التي تمتاز بفعاليتها الكبيرة في تنظيف عيون البوتاجاز ويتم تطبيقها بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات المتمثلة في الآتي: