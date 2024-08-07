ماكرون: على إيران أن توقف دوامة الانتقام

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أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني مسعود بزشكيان لبذل كل ما في وسعه لتجنب التصعيد في المنطقة، ووقف دوامة الانتقام.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في مكالمة هاتفية جرت يوم الأربعاء أن عليه بذل كل ما في وسعه لتجنب التصعيد في المنطقة، ووضع حد لدوامة الانتقام.

وقال ماكرون إن على إيران أن تدعو "الأطراف المزعزعة للاستقرار الذين تدعمهم" إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تأجيج الأوضاع.

وارتفعت حدة التوترات في الشرق الأوسط عقب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران الأسبوع الماضي وبعد ضربة جوية إسرائيلية في بيروت أدت إلى مقتل فؤاد شكر، القائد العسكري البارز بجماعة حزب الله اللبنانية.