انت الان تتابع خبر شاهد .. خطوة بخطوة.. طريقة عمل كيكة البراونيز على أصولها في المنزل بمكونات اقتصادية أحلى من الجاهزة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر كيكة البراونيز من أشهى الحلويات التي يفضلها الكثيرون حول العالم، بفضل طعمها الغني بالشوكولاتة وقوامها الرطب الذي يذوب في الفم، يمكن تقديمها في المناسبات الخاصة أو كتحلية يومية مميزة، في هذا المقال سنتعرف على المكونات اللازمة وطريقة التحضير لكيكة البراونيز اللذيذة في المنزل، فتابعونا.

مكونات كيكة البراونيز

يمكنك تحضير كيكة البراونيز الشهية في المنزل عن طريق بعض المكونات الأساسية، والغير مكلفة إطلاقا ومتواجدة داخل كل منزل، مثل التالي:

200 جرام من الشوكولاتة الداكنة.

150 جرام من الزبدة.

200 جرام من السكر.

3 بيضات كبيرة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

100 جرام من الدقيق.

30 جرام من الكاكاو.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

100 جرام من الجوز أو البندق (اختياري).

طريقة تحضير كيكة البراونيز

عن طريق الخطوات التالية، يمكنك عمل وتحضير أفضل كيكة براونيز لأطفالك والعائلة في المنزل وبدون الحاجة لشرائها من الخارج: