انت الان تتابع خبر انتعاش على الآخر.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع الفريش في المنزل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع من الوصفات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص الذين يحرصون على تناوله في فصول الربيع والصيف، لأنه من المشروبات التي تمنح الجسم الشعور بالطاقة والانتعاش، كما أن تحضيره سهل باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، ويمكن تقديمه مع الوجبات نظرًا لفوائده المتعددة للجسم، كما أنه يحتوي علي فيتامين سي الذي يمنح الجسم العديد من الفوائد.

فوائد عصير الليمون بالنعناع

شرح الدكتور محمد عفيفي أخصائي التغذية العلاجية، فوائد تناول عصير الليمون والنعناع خلال حديثه مع أحد المواقع الإخبارية حيث أشار إلى أن الليمون من الحمضيات التي تعزز الجهاز المناعي، وأن تناوله مع القرفة والنعناع يزيد من فوائده، مما يضيف العديد من المنافع التي تتمثل في ما يلي:

التخلص من السموم في الجسم.

يساعد على الشعور بالانتعاش.

مصدر غني بفيتامين «سي».

يحسن من مستوى حرق الدهون.

يعمل على العلاج من نزلات البرد.

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

نقدم لكم مقادير طريقة تحضير الليمون بالنعناع على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، كالتالي:

ليمون.

قرفة.

أوراق النعناع.

لتر ماء مثلج.

سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

لتحضير عصير الليمون الذي يعطي الجسم الراحة والانتعاش في فصل الصيف خطوات التحضير كالتالي:

اغسلي الليمون ويقشر ويقطع.

ضعي الليمون في الخلاط.

ضيفي النعناع والسكر.

ضيفي القرفة أعواد أو سائلة.

امزجي ثم صفي، واسكبي العصير في أكواب التقديم.

سموزي الليمون بالنعناع

لتحضير سموزي الليمون الفريش بكل بساطة احضري المقادير الاتية:

ليمون معصور.

لتر ماء مثلج.

ملعقة كبيرة نعناع.

أعواد القرفة.

سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

لتحضير سموزي الليمون والحصول على عصير الليمون الفريش بطعم ومذاق مختلف يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ضعي الليمون والماء في الخلاط.

يمكنك إضافة القرفة، ويمكنك أيضًا استبدال السكر بالعسل.

اخلطي المكونات جيدًا، ثم قومي بتصفية الخليط.

عصير الليمون بالنعناع والقرفة

الآن نستعرض طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع والقرفة على طريقة الشيف الشربيني، الذي قدم هذه الوصفة على شاشة قناة سي بي سفرة.

المقادير

أربع حبات ليمون.

أعواد من النعناع الطازج.

مكعبات ثلج.

كوب من الماء.

سكر حسب الرغبة.

خطوات صنع عصير الليمون بالنعناع في الخلاط

ابدئي أولى خطوات تحضير عصير الليمون مع النعناع والقرفة كالتالي: