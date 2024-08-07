نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات رحيل نكيتياه عن أرسنال إلى الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات رحيل اللاعب إيدي نكيتياه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عن الجانرز.

وارتبط نكيتياه بمغادرة أرسنال، عقب وصول عدد من العروض المختلفة إلى اللاعب من أجل التعاقد معه الفترة القادمة، والتي من أبرزها عقد نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وذكرت التقارير أن مارسيليا قدمعرضًا محسنًا للاعب البالغ من العمر 25 عامًا من أجل الحصول على خدماته هذا الصيف من نادي أرسنال.

تطورات رحيل نكيتياه عن الأرسنال

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أتلتيك"، فإت أرسنال أصبح قريب من توديع نكيتياه في ظل عدم وجوده كخيار أول إلى ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق.

وكان مارسيليا قد قدم عرضًا إلى إدارة الجانرز لضم النجم السويدي بقيمة 26 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك 3 ملايين جنيه إسترليني مع الإضافات.

يذكر أن صاحب الـ26 عامًا قد سجل 43 هدفًا في جميع المسابقات في 50 مباراة خاضها مع أرسنال الموسم الماض.

