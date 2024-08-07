إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة توقع بروتوكولا مع معهد تكنولوجيا الاتصالات

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أحمد جودة - القاهرة - وقع اللواء توفيق مختار مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ياتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون فى المجالات العلمية والتكنولوجية مع مختلف الوزارات لخدمة المجتمع ودعم جهود الدولة للتحول الرقمى فى شتى القطاعات.

وبحسب بيان يهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك فى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى العديد من التخصصات التكنولوجية الحديثة، والإستفادة من الإمكانيات العلمية والقدرات البشرية والبنية الأساسية المتاحة للطرفين فى شتى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.