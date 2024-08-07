فيلم "اللعب مع العيال" يحصد 1.8 مليون خلال الأسبوع الماضي

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل فيلم "اللعب مع العيال" للفنان محمد إمام المركز الثالث في شباك إيرادات السينما منذ أول أيام عرضه في السينما المصرية، تزامنًا مع موسم عيد الأضحى المبارك.

فيلم «اللعب مع العيال»

وحقق فيلم «اللعب مع العيال» إيرادات في اسبوعه 1.8 مليون جنيهًا، محتلًا المركز الثالث، في اسبوع الماضي وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.



تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

يشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفه، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفه إلى الساحة الفنية بعد غياب.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهره، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

أبطال فيلم اللعب مع العيال



ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.