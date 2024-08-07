خطوات الاستعلام عن سداد فاتورة الكهرباء وكيفية سداد الفواتير إلكترونياً 1446

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الرياض - أحمد صلاح - شركة الكهرباء السعودية طرحت من خلال موقعها الإلكتروني واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي يهتم لها المواطنين والمقيمين في السعودية وهي الاستعلام عن سداد فاتورة الكهرباء، حيث تسعى الشركة لتطوير خدماتها والتسهيل على عملائها وتوفير عليهم الوقت والجهد والارتقاء من خلال رفع مستوى خدماتها، كما أوضحت الشركة الخطوات اللازمة للاستفادة من الخدمة من خلال الموقع، وذلك بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المتعلقة بها التي أصبحت تتيحها بشكل إلكتروني، كما أنها واحدة من أبرز الشركات المتطور في السعودية لخدمة المواطنين والمقيمين.

الاستعلام عن سداد فاتورة الكهرباء

خدمة الاستعلام عن سداد فاتورة الكهرباء من أفضل الخدمات التي طرحتها الشركة مؤخرًا للعملاء الشركة تسهيلاً عليهم الإجراءات ودون الحاجة إلى الذهاب إلى فرع الشركة، حيث تسعى الشركة للارتقاء بمستوى الخدمات الخاصة بها وتطويرها، وتتمثل خطوات الخدمة فيما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

تسجيل دخول المستخدم بالبيانات الشخصية، أو إنشاء حساب الجديد على الموقع وإتباع جميع التعليمات والتي تتضمن تسجيل الايميل، كلمة مرور.

الكبس على زر التالي والدخول إلى الصفحة الرئيسية.

الضغط على خانة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

وإدراج البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر استعلام للحصول على كافة التفاصيل.

سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا

أصبح من السهل على عملاء الشركة القيام بسداد الفاتورة الخاصة بالكهرباء بشكل إلكتروني بسيط من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، ويعد ذلك أمر مهم بالنسبة للكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية لتوفير عليهم الوقت والجهد في الذهاب إلى فروع الشركة وتقليل الازدحام والتعامل مع الموظفين، والخطوات كما يلي: