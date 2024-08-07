انت الان تتابع خبر اضبط الآن ..تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على جميع الأقمار بجودة HD واستمتع بأقوى البرامج الوثائقية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - ينفرد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 بإقبال كبير لمتابعة أقوى البرامج الثقافية والوثائقية والتي تنال اعجاب الكثير من الأشخاص المحبين للطبيعة، حيث تتمتع قناة ناشيونال جيوغرافيك بمحتوى جذاب ومتنوع يتناسب مع جميع أفراد الاسرة، حيث ينمي مهارات البحث والاستكشاف في أسرار وخفايا الطبيعة، لذلك يتم البحث من قبل عدد كبير من الأشخاص عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، والتعرف على أبرز البرامج التي تعمل على عرضها على مدار اليوم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على مختلف الأقمار الصناعية

قناة ناشيونال جيوغرافيك احد القنوات الفضائية المتخصصة في بث محتوى ثقافي شامل، تتمتع القناة بجماهيرية كبيرة حول العالم، وذلك لما تقدمه من محتوى مميز وممتع ومختلف عن باقي القنوات الفضائية، حيث تهتم القناه بعرض حياة الحيوانات والحياة البرية والبحرية، واكتشاف مغامرات الغابة والصحراء الغربية، وحتى يتم استكمال متابعة هذه البرامج والحكايات يلزم معرفة التردد الجديد.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات:

تردد القناة: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 30000.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر الصناعي العرب سات:

تردد القناة: 11804.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل: 27500.

الجودة: HD.

أبرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تبث قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة متنوعة من البرامج الشيقة والجذابة، والتي يتمتع الكثير من الأشخاص بمتابعتها، ومن أبرزها: