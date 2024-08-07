انت الان تتابع خبر غيري لون شعرك للون الأحمر الجرئ والمميز هاتي الحنة والكركديه وتعالي أعلمك أزاي تصبغيه بطريقة أحترافية والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - يوجد ألوان عديدة من صبغات الشعر الذي تلجأ إليه السيدات والفتيات لتجديد وتغيير مظهرهم، ولكن الصبغات تتكون من مواد كيميائية ضارة وغير آمنة على الشعر، فيمكن أن تتسبب في تلف و تساقط وجفاف الشعر، ولكنك اليوم تستطيعين صبغ الشعر باللون الاحمر الرائع الذي يعطي مظهر جذاب مثير للوجة، وذلك عن طريق استخدام مكونات طبيعية آمنة وغير مكلفة نهائيًا.
طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر
يمكنك الان تحضير خليط لصبغ الشعر باللون الاحمر المميز داخل المنزل باستخدام مكونات طبيعية عن طريق التالي:
المكونات:
- عشر ملاعق ممتلئة من الحناء.
- ملعقة ممتلئة من الشاى.
- كمية مناسبة من الكركدية.
- ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون.
- ملعقة من دم الغزال.
- كمية مناسبة من الماء.
طريقة التحضير
- أحضري وعاء وضعي به اوراق الكركدية وكمية مناسبة من الماء وارفعيه على النار حتى يصل الى مرحلة الغليان.
- ارفعي الوعاء من على النار واتركيه حتى يبرد بشكل تام ثم قومي بتصفية الكركدية من الماء واحتفظي بكمية الماء واتركيها جانبًا.
- جهزي وعاء الصبغات المتوفر لديك وضعي به الحناء والشاي وزيت الزيتون ودم الغزال وقلبي جيدًا حتي تمتزج المكونات بشكل جيد مع بعضها.
- اسكبي ماء الكركديه وابدئي بعجن الخليط للحصول على قوام مناسب.
- يجب غسل الشعر جيدًا من المواد الدهنية بالماء والشامبو وذلك قبل البدء في وضع الصبغة على الشعر.
- قومي بتقسيم الشعر إلى عدة خصل واستخدمي فرشاة الصبغات ووزعي الخليط على الشعر بأكمله من الجذور حتى الأطراف.
- اتركي الصبغة على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة واحدة حتى يأخذ الشعر اللون الأحمر الناري المميز.
- بعد مرور الوقت أغسلي الشعر باستخدام الماء والشامبو حتى تتخلصي من بقايا الخليط الموضوعة عليه.
- جففي الشعر جيدًا وسوف تشاهدي اللون الرائع المطلوب بدون أي مواد كيميائية ضارة.