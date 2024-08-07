انت الان تتابع خبر غيري لون شعرك للون الأحمر الجرئ والمميز هاتي الحنة والكركديه وتعالي أعلمك أزاي تصبغيه بطريقة أحترافية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يوجد ألوان عديدة من صبغات الشعر الذي تلجأ إليه السيدات والفتيات لتجديد وتغيير مظهرهم، ولكن الصبغات تتكون من مواد كيميائية ضارة وغير آمنة على الشعر، فيمكن أن تتسبب في تلف و تساقط وجفاف الشعر، ولكنك اليوم تستطيعين صبغ الشعر باللون الاحمر الرائع الذي يعطي مظهر جذاب مثير للوجة، وذلك عن طريق استخدام مكونات طبيعية آمنة وغير مكلفة نهائيًا.

طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر

يمكنك الان تحضير خليط لصبغ الشعر باللون الاحمر المميز داخل المنزل باستخدام مكونات طبيعية عن طريق التالي:

المكونات:

عشر ملاعق ممتلئة من الحناء.

ملعقة ممتلئة من الشاى.

كمية مناسبة من الكركدية.

ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون.

ملعقة من دم الغزال.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير