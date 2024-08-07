انت الان تتابع خبر فرصة مش هتتكرر .. رابط التقديم على قرعة الحج ليبيا 2025 ” منصة حجاج ” hajjaj.hajj.gov.ly والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تم توفير قرعة الحج في ليبيا لعام 2025 ويستطيع جميع المسلمين الآن من جميع أنحاء دول العالم التقديم عليها والفوز بها لتأدية مناسك الحج التي تعتبر حلم كل مسلم ومسلمة، لأنها تكون من ضمن أركان الإسلام الخمسة، ومن المعروف أن تم توفير الفرصة أمام جميع المسلمين للتسجيل بها والمشاركة في السحب السنوي، كما أن من المعروف أن يتم تحديد الفائزين بشفافية وذلك بهدف تحقيق العدالة في اختيار الحجاج.

شروط التسجيل في قرعة الحج ليبيا 2025

تم الإعلان عن الشروط الخاصة بالتسجيل في قرعة الحج في دولة ليبيا؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الشروط فهي تتمثل في الآتي:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم من بين 18 عام حتى 60 عام. أن يمتلك المتقدم الجنسية الليبية وهوية تكون سارية المفعول. يجب أن يكون المتقدم يمتلك صحة جيدة ويستطيع تأدية مناسك الحج دون عناء. لم يسبق للمتقدم الحج قبل ذلك. يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

قرعة الحج في ليبيا لعام 2025

يعد الحج حلم يحلم به جميع المسلمين لأن أكثرية المسلمين لا يستطيعون تأدية مناسك الحج بسبب أنها تحتاج إلى الكثير من الأموال ويكونوا غير مقتدرين على سداد القيمة المتعلقة به؛ لذلك تم الإعلان بأن يوجد قرعة خاصة بالحج في ليبيا ويستطيع الجميع التقديم عليها ولكن بشرط أن تكون متوافقة مع الشروط التي تم الإعلان عنها سابقًا حتى تستطيعوا الفوز بتلك القرعة وتحقيق حلمكم.

كيفية التقديم على قرعة الحج في ليبيا 2024

سوف نقوم بتوفير لكم الخطوات التي يجب عليكم اتباعها لكي تستطيعوا التقديم على القرعة وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: