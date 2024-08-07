كيفية الاستعلام عن تأمين المركبة وشروط التجديد في المملكة العربية السعودية

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الرياض - أحمد صلاح - نظراً لما تشهده المملكة العربية السعودية من تطوير وتحديث لكافة المؤسسات وتفعيل الخدمات الإلكترونية، فقد وفرت وزارة الداخلية رابط للاستعلام عن تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية وقد قامت وزارة الداخلية بتفعيل التحول الرقمي لجميع المؤسسات الحكومية في المملكة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد من خلال توفير منصات إلكترونية رسمية ومواقع إلكترونية تقدم خدمات متنوعة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 و المبادرات.

كيفية الاستعلام عن تأمين مركبه باستخدام رقم هويتك

للاستعلام عن تأمين السيارات في المملكة العربية السعودية باستخدام رقم هويتك من موقع أبشر اتبع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك أن تقوم بفتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى موقع أبشر الإلكتروني. يجب أن تختار أبشر للأفراد من القائمة الرئيسية للموقع. بعد ذلك أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حسابك. في هذه الخطوة سيطلب منك إدخال رقم التفويض المعروض على الصفحة. انقر على زر تسجيل الدخول. من الضروري أن تحدد خيار خدمات المركبات من القائمة المتاحة. حدد خيار التحقق من التأمين من الخدمات المتاحة. أدخل رقم الهوية ورقم اللوحة في الحقول المتوفرة. انقر على زر استعلام لعرض معلومات صلاحية تأمين المركبات المرتبطة برقم الهوية الذي تم إدخاله. في النهاية يتم عرض نتائج الاستعلام بمعلومات صلاحية تأمين السيارة.

شروط تجديد المركبات في السعودية

وضعت هيئة النقل في المملكة العربية السعودية الشروط الصارمة التالية لتجديد المركبة والتأمين عليها: