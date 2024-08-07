انت الان تتابع خبر من هم الفئات المستثناة من رسوم المرافقين والمعفاة منها.. الجوازات السعودية توضح التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - في الآونة الأخيرة مديرية الجوازات السعودية وضحت الفئات المستثناة من رسوم المرافقين، حيث أكدت مديرية الجوازات في السعودية عبر بيان رسمي نشرته عبر منصتها الرسمية، ما يخص حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية، حيث صرح مدير الجوازات السعودية عن أنه لا صحة لإلغاء رسوم المرافقة وهذا الخبر لا علاقة له بالصحة، ونفت المديرية كافة الشائعات، التي انتشرت في وسائل الإعلام حول إلغاء رسوم المرافقة ولا يُعفى من الدفع سوى عدد قليل من القطاعات.

الفئات المستثناة من رسوم المرافقين

الجوازات السعودية تعلن عن الفئات المستثناة من رسوم المرافقين، التي تم منعها من دفع رسوم المرافقين، وهؤلاء هم:

يتم إعطاء أصحاب المشاريع المتوسطة وكذلك الصغيرة إذن عدم دفع رسوم المرافقين بشكل كامل.

كما يتم إعفاء كل العاملين في الصحة، وكذلك إعفاء من يعمل بالمراكز الصحية أو المستشفيات حيث لا يتم دفع الرسوم.جه

إعفاء كل العاملين في المدارس وكذلك بالجامعات، وأيضًا من يعمل بالمديرية التعليمية.

يتم اختيار الأسر التي من أفرادها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كيفية يتم رسوم المرافقين لعام 2024

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية عن طريقة سداد رسوم المرافقين عن بعد، ويتم ذلك عبر البوابة الإلكترونية التي تخصك، وتؤكد على أهمية سداد الرسوم من خلال خطوات الإلكترونية، التي تندرج كما يلي:

قم بالوصول إلى منصة المديرية العامة للجوازات. اضغط على الحساب الشخصي الذي يخصك، وانقر على خدمة سداد الرسوم. يتم تعيين المرافقين حتى تقوم بسداد الرسوم. قم بتحديد كيفية الدفع التي تناسبك لإنهاء عملية السداد بنجاح.

تكلفة رسوم المرافقين لعام 2024

يتم تخصيص رسوم المرافقين ل 2024 من خلال المديرية العامة للجوازات عبر الموقع الرسمي الإلكتروني، وحسب ذلك التحديد،فإن رسوم المرافقين تأتي كما يلي: