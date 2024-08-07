انت الان تتابع خبر خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق والشروط اللازمة للتقديم والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - في هذه الفترة يزداد البحث عن كيفية التسجيل في قرعة الحج 2025 بدولة العراق، وذلك بعد أن تم الإعلان عن أنه تم فتح باب التسجيل في قرعة الحج من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، ويرغب الكثير من المواطنين في التسجيل لذلك في هذا المقال سوف نوضح كيفية التسجيل في قرعة الحج وكتابة الاستمارة.
التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق
قامت الهيئة العامة للحج والعمرة بالإعلان عن الخطوات الخاصة بالتسجيل في قرعة الحج 2025 بالعراق وهي كانت كما يلي:
- في البداية يقوم الشخص المتقدم بالتوجه إلى الموقع الرسمي الإلكتروني التابع إلى الهيئة العامة للحج والعمرة بالعراق.
- ثم يدخل إلى الخدمات الإلكترونية.
- وبعدها يقوم باختيار الأيقونة التى تشير إلى استمارة الحج والعمرة 2025.
- سوف يتم ظهور الاستمارة وبعدها سوف تقوم بكتابة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة بطريقة صحيحة ودقة عالية.
- بعدها نقوم بالنقر على الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل بعد أن تتم القراءة بطريقة جيدة وتركيز كبير.
- يمكن للشخص المتقدم أن يقوم بتحميل الاستمارة بصيغة pdf على الجهاز الخاص به.
ما هي شروط التسجيل في قرعة الحج العراق 2025
قامت الهيئة العامة للحج والعمرة بتحديد مجموعة من الشروط التي لابد من أن تتوفر في الشخص المتقدم حتى يتمكن من التسجيل في قرعة الحج 2025، وهذه الشروط تكون:
- لابد أن يكون الشخص المتقدم جنسيته عراقية.
- يقيم في العراق بشكل دائم.
- لابد أن يكون عمره أقل من 60 عام وأكثر من 25 عام.
- لا يكون هذا الشخص قد قام بأداء فريضة الحج أكثر من مرتين فيما سبق.
- لا يوجد لهذا الشخص سوابق جنائية أو قضايا ويكون حسن السير والسلوك.
- لابد أن تمتنع المرأة الحامل من التسجيل في هذه القرعة خاصة إذا كانت في الشهور الأخيرة لها، وهذا للحفاظ على الجنين وكذلك صحة الأم.