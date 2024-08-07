خطوات التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق والشروط اللازمة للتقديم

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الرياض - أحمد صلاح - في هذه الفترة يزداد البحث عن كيفية التسجيل في قرعة الحج 2025 بدولة العراق، وذلك بعد أن تم الإعلان عن أنه تم فتح باب التسجيل في قرعة الحج من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، ويرغب الكثير من المواطنين في التسجيل لذلك في هذا المقال سوف نوضح كيفية التسجيل في قرعة الحج وكتابة الاستمارة.

التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق

قامت الهيئة العامة للحج والعمرة بالإعلان عن الخطوات الخاصة بالتسجيل في قرعة الحج 2025 بالعراق وهي كانت كما يلي:

في البداية يقوم الشخص المتقدم بالتوجه إلى الموقع الرسمي الإلكتروني التابع إلى الهيئة العامة للحج والعمرة بالعراق. ثم يدخل إلى الخدمات الإلكترونية. وبعدها يقوم باختيار الأيقونة التى تشير إلى استمارة الحج والعمرة 2025. سوف يتم ظهور الاستمارة وبعدها سوف تقوم بكتابة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة بطريقة صحيحة ودقة عالية. بعدها نقوم بالنقر على الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل بعد أن تتم القراءة بطريقة جيدة وتركيز كبير. يمكن للشخص المتقدم أن يقوم بتحميل الاستمارة بصيغة pdf على الجهاز الخاص به.

ما هي ‏شروط التسجيل في قرعة الحج العراق 2025

قامت الهيئة العامة للحج والعمرة بتحديد مجموعة من الشروط التي لابد من أن تتوفر في الشخص المتقدم حتى يتمكن من التسجيل في قرعة الحج 2025، وهذه الشروط تكون: