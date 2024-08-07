بسبب سيموني.. غالاغر يحسم مصيره من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - حسم كونور غالاغر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي مصيره الرسمي من الرحيل عن البلوز والانضمام إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

غالاغر يحسم مصيره من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد

وارتبط لاعب وسط تشيلسي بالرحيل عن الفريق والانضمام إلى أتلتيكو مدريد خاصة بعد العروض المختلفة التي وصلته مؤخرًا.

وبحسب ما ذكرته شبكة " سكاي سبورتس"، فإن غلاغر قام بالموافقة الرسمية على العرض المقدم من أتلتيكو مدريد من أجل الانضمام إليه الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يوقع النجم الإنجليزي على عقد يصل حتى صيف 2029 القادم مع الروخي بلانكوس على أن يدفع النادي 40 مليون يورو نظير التعاقد مع اللاعب.

ويأتي قبول غالاغر بالانتقال إلى الروخي بلانكوس، بسبب رؤية اللاعب أن دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق، لديه الكثير ليعلمه لكونور خلال الفترة القادمة.