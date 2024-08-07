انت الان تتابع خبر فيلر طبيعي لخدود ممتلئة زي القمر.. وصفات الخميرة الفعالة لنفخ الوجه وشد التجاعيد بكل أمان وبدون تكاليف وبنتيجة مذهلة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تريد بعض الفتيات والسيدات الحصول على بشرة صافية ناعمة خالية من أي شوائب أو تجاعيد، ويريد البعض الآخر الحصول على خدود سمينة مشدودة، لتمنح الوجه الجمال والجاذبية واليوم نعمل على تقديم خلطات رائعة لتسمين ونفخ الخدود، وذلك باستخدام مكون الخميرة الطبيعي المتوفر داخل كل منزل، وهذه الوصفات آمنة على البشرة وتحقق العديد من الفوائد الأخرى للعناية بالبشرة سواء في تفتيح البشرة وشد التجاعيد وزيادة نضارتها من أول أستخدام.

خلطة الخميرة لتسمين ونفخ الخدود

يمكنك استخدام الخميرة في تسمين ونفخ الخدود كالتالي:

المكونات:

ملعقتان ممتلئتان من الزبادي.

ملعقتان ممتلئتان من الخميرة الفورية.

ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون.

ملعقة ممتلئة من العسل الأبيض.

ملعقتان ممتلئتان من نشا الذرة.

ملعقة ممتلئة من زيت السمسم.

طريقة التحضير:

قومي بتجهيز وعاء مناسب متوسط الحجم ثم ضعي به الخميرة الفورية ونشا الذرة واخلطيهم جيدًا حتى يمتزج.

ضعي الزبادي وزيت السمسم وزيت الزيتون على الخليط وقلبي مرة أخرى.

أضيفي العسل الأبيض بشكل تدريجي مع استمرار التقليب للحصول على عجينة ذات قوام متماسك.

وزعي العجينة المجهزة على الخدود ويمكنك وضعها على الشفايف أيضاً.

قومي بتدليك الخدود لمدة لا تقل عن خمس دقائق بشكل مستمر.

بعد التدليك اغسلي الخدود باستخدام الماء الفاتر وتخلصي من بقايا الخليط الموجودة.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع حتى تحصلي على النتائج التي ترغبين بها.

خلطة الخميرة والنشا لتسمين ونفخ الخدود

لمعرفة خليط الخميرة الرائع الذي يساعد في نفخ وتسمين الخدود من خلال الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقة ممتلئة من الخميرة.

ملعقة ممتلئة من النشا.

ملعقة ممتلئة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير: