انت الان تتابع خبر وظائف الدفاع المدني بنظام التعاقد بالمملكة 2024.. اليكم موعد التقديم وطريقة التقديم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - قامت مديرية الدفاع المدني العامة بالمملكة السعودية بالإعلان عن توفر العديد من وظائف الدفاع المدني بنظام التعاقد وذلك بتخصصات للرجال حيث سيعملون ببعض المواقع الخاصة بالدفات المدني، وقد قامت المديرية بالإعلان عن الشروط التي يجب ان تتوفر بالمتقدمين لشغل تلك الوظائف، وخلال السطور القادمة سنتطرق إلى الشروط المطلوب توافرها بالراغبين في التقدم للوظائف، بالإضافة لموعد التقديم فتابعوا معنا.

موعد التقدم على وظائف الدفاع المدني بنظام التعاقد بالمملكة 2024

قامت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن أن موعد التقدم لشغل وظائف الدفاع المدني بنظام التعاقد سيبدأ من الأحد السابع من صفر لعام 1446ه‍، والموافق للحادي عشر من أغسطس لعام 2024، والتقديم لتلك الوظائف سيستمر حتى الخميس الموافق للحادي عشر من صفر لعام 1446ه‍، والموافق للخامس عشر من أغسطس لعام 2024، وقد أشارت المديرية إلى أن المناطق التي سيعمل بها من سيتم اختيارهم هي مدينة مكة المكرمة بالإضافة لمدينة الرياض وكذلك مدينة جدة، وأيصاً المدينة المنورة بالإضافة لمدينة أبها ومدينة الدمام، ويستطيع الراغبون في التقدم لتلك الوظائف أن يقومو بالتسجيل من خلال موقع وزارة الدفاع الرسمي بالمملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم لشغل وظائف الدفاع المدني بنظام التعاقد

يمكن للراغبين بالتقدم لشغل وظائف الدفاع المدني أن يسجلو من خلال اتباع تلك الخطوات: