الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية 1446

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الرياض - أحمد صلاح - قامت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن طريقة الاستعلام 1446، كما قامت الإدارة العامة بالإعلان عن أنه سوف يتم تأهيل جميع الخريجين لا الإعلان عن نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية 1446 بدوره 54، كما أن كل خريج سوف يكون ضابط بالقطاعات الأمنية بشكل مباشر بعد التخرج، كما قامت كلية الملك فهد بإضافة إعلان هام وهو أن النتائج سوف يتم نشرها بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني الخاص بالكلية.

الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية

يمكن الآن لكل خريج من القائم بالاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية 1446 من خلال إتباع مجموعة من الخطوات السريعة التي قامت الإدارة العامة للكلية بوضعها، وهذه الخطوات كما يلي:

الدخول على المنصة الإلكترونية أبشر أفراد.

القيام بتسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم القيام بالضغط على نتائج القبول كلية الملك فهد الأمنية.

الدخول على الحساب الشخصي المتعلق بالخريج عن طريق كتابة كلمة المرور الخاصة بهذا الحساب.

الضغط على استعلام عن نتائج القبول.

يجب الانتظار بضع دقائق ثواني وسوف يتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بنتيجة القبول في كلية الملك فهد الأمنية.

متطلبات القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1446

في حالة رغبة الخريج في التقديم في كلية الملك فهد الأمنية فيجب عليه معرفة جميع المتطلبات التي يجب عليه توفيرها من أجل القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1446، ومن أهم تلك المتطلبات ما يلي: