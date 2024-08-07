نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث متابعي كأس الرابطة عن القنوات الناقلة التي ستنقل مباراة اليوم الأربعاء التي تقام بين فريق طلائع الجيش ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، ونعرض لكم التفاصيل الكاملة.

ويواجه مساء اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات نهائي كأس الرابطة.

وتنطلق صافرة حكم مباراة طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويحتضن اللقاء ستاد الدفاع الجوي.

وأسند اللقاء الذي يقام اليوم في نهائي كأس الرابطة، للحكم الروماني رادو بيتريسكو.

فقد أسندت رابطة الأندية المصرية المحترفة مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، لطاقم تحكيم روماني، ويعاونه كلا من:

رادو بيتريسكو – حكم ساحة

رادو جينجولاك – حكم مساعد

فاسيلي مارينيسكو – حكم مساعد

بوجدان دميتراكي – حكم رابع

أندري كيفوليتي – حكم فيديو

سيباستيان جورجي – مساعد حكم فيديو

وتأهل فريق سيراميكا كليوباترا، للنهائي بعدما حصل على لقب كأس الرابطة من الموسم الماضي، بعد فوزه على الاتحاد السكندري، وتأهل للنهائي، وعلى الجانب الأخر تأهل فريق طلائع الجيش للنهائي بعد الفوز على المصري.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد طلائع الجيش اليوم الأربعاء، في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مسابقات الكرة المصرية.