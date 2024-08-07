انت الان تتابع خبر لبشرة شبابية وصافية.. طريقة عمل ماسك الأرز والنشا لتفتيح الوجه بفعالية من أول استعمال والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - هل تريدين كريم أو ماسك لتفتيح البشرة بشكل ملحوظ؟ إليك أفضل قناع لتبييض الجسم كله والأماكن الداكنة بالجسم وتوحيد لون الجلد بنتيجة مذهلة، وذلك باستخدام مواد كلها طبيعية تعمل على تغذية البشرة وإمدادها بالفيتامينات اللازمة، فضلاً عن إزالة الجلد الميت بفرك الجلد لكي تظهر البشرة بإشراقة ليس لها مثيل، على الرغم أن هذه الوصفة بسيطة وغير مكلفة مادياً بمكونات متوفرة في المنزل مثلما موضح في المقال.

مكونات ماسك الأرز والنشا

تعد الوصفات الطبيعية أفضل مائة مرة من المستحضرت الكيميائية، وتوجد منها الكثير بمواد مختلفة لكي تناسب كل نوع للبشرة، منها وصفات طبيعية لتوريد الخدود بمواد منزلية غير مكلفة، وغيرها لتفتيتح الجلد وتوحيد لونه وهي الأكثر طلباً من معظم النساء، وعن ماسك الأرز والنشا فهو من أفضل الوصفات فعال بشكل مذهل وبمكونات بسيطة كالتالي:

كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة أرز.

2 ملعقة كبيرة حليب.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

1 ملعقة زيت جوز الهند الطبيعي.

ملعقة عصير ليمون (لا يضاف إذا كانت بشرتك جافة).

طريقة عمل وصفة لتفتيح البشرة

أولاً ضعي الأرز في كوب الماء داخل وعاء على النار.

واتركي الأرز حتى ينضج تماماً.

بعد ذلك يترك ليبرد، ثم يطحن حتى يصبح قوام ناعم جداً، يصفى بمصفاة أو بشاش للحصول على مزيج مثل الكريم.

الآن ضعي كريم الأرز في وعاء، ثم ضيفي الحليب وأخلطي جيداً.

ثم ضيفي النشا وقلبي المكونات جيداً.

يليها ضعي زيت جوز الهند وأخلطي أيضاً، وفي النهاية ضيفي عصير الليمون.

ملحوظة: لا يضاف عصير الليمون إذا كانت البشر جافة.

طريقة الاستعمال