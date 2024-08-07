انت الان تتابع خبر ثبتها حالا لأطفالك.. تردد قناه نيتورك بالعربية CN للأطفال الجديد على القمر الصناعى نايل سات وعرب سات بجوده عالية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر قناة نيتورك بالعربية واحدة من أشهر قنوات الكرتون في الوطن العربي وذلك خلال السنوات الأخيرة، حيث تقوم القناة بعرض سلسلة كبيرة من أشهر أفلام الكرتون ومسلسلات الرسوم المتحركة بجودة متميزة بالإضافة إلى مسلسلات الكرتون التي تقوم بعرضها بشكل حصري لتنفرد بها دون القنوات الأخرى في الوطن العربي، وهو الأمر الذي جعلها تحظى بنسب مشاهدات عالية فور ظهورها على الشاشات العربية، لذلك نقدم لكم الان تردد قناه نيتورك بالعربية CN للأطفال وأهم ما تعرضه القناة من خلال القادم.

تردد قناه نيتورك بالعربية CN للأطفال

استطاعت قناة نيتورك بالعربية فرض نفسها على الساحة الرياضية خلال الآونة الأخيرة نظرًا للمحتوى الحصري المتميز الذي تقدمه للأطفال في الوطن العربي، حيث يمكن مشاهدة القناة من خلال الترددات التالية:

تردد القناة على نايل سات

التردد: 12226.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

خطوات ضبط قناة نيتورك بالعربية

يمكن متابعة المحتوى المميز الذي تعرضه قناة نيتورك بالعربية على شاشتها بشكل حصري وبجودة عالية تليق بالجمهور في الوطن العربي من خلال الخطوات التالي:

النقر على زر القائمة في جهاز التحكم الخاص بجهاز استقبال للتلفاز.

الضغط على خانة إضافة تردد جديد.

تحديد القمر إدخال تردد القناة.

إدراج معدل الترميز ومعدل الخطأ والاستقطاب.

النقر على خانة بحث.

بعد انتظار انتهاء عملية البحث النقر على حفظ من أجل إتمام عملية حفظ كافة التغييرات الجديدة، والاستمتاع بما يعرض على القناة.

أهم مسلسلات الكرتون التي تقدمها نيتورك بالعربية