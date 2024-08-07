انت الان تتابع خبر مش هتشوفيهم تاني في بيتك.. طريقة عبقريه للتخلص من الصراصير والنمل نهائيا بدون تكلفة وبدون مبيدات حشرية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يبحث العديد من الأشخاص عن عجينة أو وصفة سحرية للتخلص من الصراصير الموجودة في المنزل وفي الحقيقة الأمر في غاية السهولة وهناك العديد من الوصفات التي تمكنك من فعل ذلك بكل سهولة وفي خلال الفترة الأخيرة تزايد محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي عن وصفات سحرية للتخلص من الصراصير بكل سهولة وفي هذا المقال سوف نعرض لكم جميع الوصفات السحرية التي تمكنك من التخلص من الصراصير والنمل بكل سهولة وبأقل التكاليف وأقل جهد.

مكونات عجينة الصراصير

هناك العديد من الطرق التي تمكن من القضاء على الصراصير والتخلص منهم بكل سهولة ومن بيت تلك الطرق هي عجينة الصراصير السحرية ومكونات الوصفة على النحو التالي:

نصف كوب من مادة حامض البوريك.

2 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من الحليب البودر.

القليل من الماء.

طريقة عمل العجينة

يجب أن تحضري وعاء مناسب وتضعي فيه جميع المكونات بما في ذلك حمض البوريك.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط في الثلاجة وتأكدي من تغطيته بشكل جيد حتى يبرد ويصبح جاهز للتشكيل.

ثم قومي بتشكيل الخليط إلى كرات صغيرة ويمكن تثبيت هذه الكرات خلف الأجهزة الكهربائية أو تحت الحوض أو على البالوعة وفي أي مكان تتواجد فيه الصراصير.

بعد ذلك يمكن استخدام هذه الكرات في غرف المنزل للتخلص من الحشرات الضارة والآفات الأخرى.

نصائح للقضاء على الصراصير