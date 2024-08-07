انت الان تتابع خبر تعرف على تفاصيل تمديد الزيارة العائلية للأشخاص المقيمين بالمملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أعلنت منصة “أبشر” مؤخرًا عن إتاحة إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية من خلال المنصة بكل سهولة، وهذه الخطوة تأتي في إطار التسهيلات المقدمة للمقيمين وزوارهم، والرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية ومع ذلك، هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي تحكم عملية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، والتي أوضحتها منصة “أبشر” لذا، سيتم في هذا المقال استعراض أهم شروط وإجراءات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة “أبشر”، حتى يتمكن المقيمون والزوار من الاستفادة من هذه الخدمة بالشكل الأمثل.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

أتاحت منصة “أبشر” إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بكل سهولة إلا أن هذه الخدمة تخضع لمجموعة من الشروط والضوابط التي يجب على المستفيدين منها الالتزام بها.

أولاً، يشترط أن تكون جوازات السفر الخاصة بالزوار ما زالت سارية المفعول، وليست منتهية الصلاحية وكما يجب أن تكون فترة التمديد المطلوبة مساوية للمدة المحددة في تأشيرة الزائر الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن تتجاوز مدة الزيارة الإجمالية 180 يومًا، حيث يتم احتساب هذه المدة اعتبارًا من اليوم الأول لدخول الزائر أراضي المملكة وهذا الشرط لا ينطبق على حاملي الجنسية السورية أو اليمنية.

كما يشترط أن يكون الزائر مقيمًا بالفعل على أراضي المملكة أثناء إجراءات تمديد التأشيرة وأخيرًا، يجب على المتقدم لتمديد التأشيرة تسديد جميع الغرامات المترتبة عليه، سواء كانت متعلقة بالمرور أو بأي جهة أخرى.

بهذه الشروط والضوابط، تسعى منصة “أبشر” إلى ضمان تنظيم عملية تمديد تأشيرات الزيارة العائلية، وتحقيق التوازن بين مصالح المقيمين وزوارهم والمتطلبات الأمنية والإدارية للمملكة.

رابط الاستعلام عن تمديد زيارة عائلية

لكيفية الاستعلام عن تمديد زيارة عائلية من خلال رقم الحدود باستخدام منصة أبشر: