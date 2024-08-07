نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأولمبية السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع نظيرتها اليابانية لإقامة برامج رياضية تطويرية مشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقّع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والرئيس المكلف للجنة الأولمبية اليابانية يوكو ميتسويا، اليوم، مذكرة تعاون بين اللجنتين، وذلك في البيت الياباني بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتهدف المذكرة، لإقامة عدد من البرامج الرياضية والتطويرية المشتركة، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين، ورفع مستوى التعاون الرياضي بين الأولمبية السعودية ونظيرتها اليابانية