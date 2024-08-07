انت الان تتابع خبر للفطار أو العشا أحلى الوجبات السريعة الشهية.. فطائر الرول المحشية على المقلاة بدون تخمير ولا مجهود وطعمها لا يقاوم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - الفطائر من أهم المأكولات الشهية التي يقبل عليها الناس بشكل كبير كونها وجبة خفيفة ومثالية، يتم اختيارها عادًة للإفطار أو في وجبات العشاء السريعة، ويتم تناولها بحشوات مختلفة سواء الجبنة أو الشوكولاتة أو الخضار لذلك، أتينا لكم اليوم لنتعرف على أفضل طريقة لإعداد الفطائر السريعة التي يمكن تجهيزها خلال دقائق معدودة دون الحاجة للتخمير أو لاستخدام الفرن، تابعونا للتعرف على كيفية التحضير من خلال السطور القادمة.

طريقة عمل فطائر الرول على المقلاة

بخطوات سهلة يمكن لكل ربة منزل إعداد فطائر سريعة خلال دقائق، اقتصادية في المكونات ولا تحتاج للكثير من التكاليف أو الجهد، وهذه الطريقة هي طريقة فطائر الرول على المقلاة، وخطوات التحضير كالتالي:

المكونات:

2 كوب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

مكونات الحشو:

طريقة التحضير والإعداد: