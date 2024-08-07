انت الان تتابع خبر للفطار أو العشا أحلى الوجبات السريعة الشهية.. فطائر الرول المحشية على المقلاة بدون تخمير ولا مجهود وطعمها لا يقاوم والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - الفطائر من أهم المأكولات الشهية التي يقبل عليها الناس بشكل كبير كونها وجبة خفيفة ومثالية، يتم اختيارها عادًة للإفطار أو في وجبات العشاء السريعة، ويتم تناولها بحشوات مختلفة سواء الجبنة أو الشوكولاتة أو الخضار لذلك، أتينا لكم اليوم لنتعرف على أفضل طريقة لإعداد الفطائر السريعة التي يمكن تجهيزها خلال دقائق معدودة دون الحاجة للتخمير أو لاستخدام الفرن، تابعونا للتعرف على كيفية التحضير من خلال السطور القادمة.
طريقة عمل فطائر الرول على المقلاة
بخطوات سهلة يمكن لكل ربة منزل إعداد فطائر سريعة خلال دقائق، اقتصادية في المكونات ولا تحتاج للكثير من التكاليف أو الجهد، وهذه الطريقة هي طريقة فطائر الرول على المقلاة، وخطوات التحضير كالتالي:
المكونات:
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السكر.
مكونات الحشو:
طريقة التحضير والإعداد:
- في البداية، قومي بإحضار وعاء مناسب وأضيفي بداخله الدقيق والملح والسكر، واخلطي المكونات الجافة لتتجانس.
- أضيفي الماء بشكل تدريجي مع العجن باليد حتى الحصول على عجينة طرية متماسكة.
- بعد ذلك، افردي العجينة على سطح صلب على شكل رول.
- قطعي العجينة بعد ذلك إلى عدة كرات متساوية الحجم.
- قومي بفرد كل كرة من هذه الكرات على شكل طبقة رقيقة جدًا.
- ثم يتم حشوها بالخليط الذي قد تم إعداده من الحشو بكمية مناسبة.
- أغلقي الطبقة من جميع الجوانب ثم يتم لفها على شكل رول.
- ارفعي مقلاة على النار بها ملعقتين من الزيت واتركيها حتى تسخن.
- ثم قومي بوضع الفطائر التي قد تم تجهيزها.
- اتركي الفطائر على نار هادئة تمامًا حتى تنضج من الداخل ويصبح لونها من أسفل ذهبي.
- اقلبي الفطائر على الجهة الأخرى حتى يتغير لونها أيضًا إلى اللون الذهبي.
- أخرجي الفطائر ساخنة من المقلاة وقومي بتقديمها بجانب بعض المقبلات الشهية حسب الرغبة.