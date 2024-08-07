“هنا” خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والأوراق المطلوبة للحصول عليه

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الرياض - أحمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات البحث من قبل المواطنين حول كيفية الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، وفي إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتسهيل الحصول على المعلومات تم تفعيل رابط خاص يمكن من خلاله الاستعلام عن الأسماء الجديدة في البرنامج، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير معلومات دقيقة وسريعة حول المعاشات الجديدة في برنامج تكافل وكرامة الذي يعد من أبرز البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لدعم الأسر المصرية.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، نقدم لكم رابط الاستعلام بالإضافة إلى خطوات الحصول على معلومات معاش تكافل وكرامة عام 2024، مع الزيادة الأخيرة بنسبة 15%:

في البداية يجب عليك التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

بعد ذلك اضغط على خيار استعلم عن نتيجتك.

ادخل الرقم القومي الخاص بالمستفيد في الحقل المخصص.

ثم قم بالضغط على زر استعلام.

في الخطوة الأخيرة ستظهر لك تفاصيل كاملة عن معاش تكافل وكرامة، مما يتيح لك معرفة قيمة المعاش المستحق.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

بعد أن قدمنا لكم رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس، نعرض الآن الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش:

يجب أن تقوم بتوفير صورة من بطاقة الرقم القومي.

وعليك أن تقوم بتقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

ثم قم بإحضار صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

ثم عليك تقديم صورة من شهادة الهجر أو أي مستند يثبت الانفصال.

وأخيرًا يجب أن يتم توفير صورة من إقرار الوصاية بالنسبة للأيتام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

يجب أن يكون لدى الأسرة المتقدمة أبناء تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة ويكونون في مراحل التعليم المختلفة، كما يتعين ألا يكون المتقدم مشغولاً بوظيفة بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه وألا يتقاضى معاشاً تأمينياً، وهكذا يمكنك أن تقوم بالحصول على فرصة معاش تكافل وكرامة.