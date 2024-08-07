انت الان تتابع خبر طريقة عمل سلطة الطحينه البيضاء زى بتاعت اشهر مطاعم الاسماك والمشويات بخطوات بسيطة وطعم مميز والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر سلطة الطحينة واحدة من أبرز الاطباق الجانبية الذي يتم تقديمها على مائدة الطعام بجانب المشويات والاسماك بالإضافة إلى بعض الأصناف الأخرى في المطبخ المصري، حيث تميز المطبخ المصري بتقديمه لسلطة الطحينة بشكل مميز وبطرق عديدة مختلفة، الأمر الذي يجعلنا نقدم طريقة عمل الطحينه البيضاء كما تقدم في أشهر المطاعم المصرية من أجل إعدادها في المنزل بكل سهولة وتقديمها للأسرة بشكل مميز، وذلك من خلال القادم.

طريقة عمل الطحينه البيضاء

اشتهرت الطحينة في مطاعم المشويات والأسماك في جمهورية مصر العربية، حيث دائمًا ما يتم تقديمها في مثل هذه المطاعم بشكل مميزة كأحد الأطباق الجانبية على المائدة، الأمر الذي يجعلها تعطي لمائدة الطعام شكل مميز ومذاق رائع بجانب المأكولات الأخرى حيث يمكن عرض خطوات إعداد سلطة الطحينة وأهم المكونات المطلوبة من خلال التالي:

أولًا: مكونات التحضير

كوب ماء دافئ.

نصف كوب طحينة خام.

أربع معالق خل أبيض.

عصير ليمون.

ربع كوب زيت.

نصف كوب زبادي.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة واحدة صغيرة كزبرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود وكمون.

ثانيًا: طريقة التحضير