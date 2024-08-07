انت الان تتابع خبر اسعدى اطفالك وفرحيهم مع لولو.. تردد قناه وناسه للأطفال الجديد على النايل سات وعرب سات بجودة عالية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - اشتهرت قناة وناسة بمحتواها المتميز الذي تقدمه للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم القناة محتوى يجمع ما بين الترفيه والتعليم للأطفال من أجل تنشئة الطفل تنشئة جيدة تتناسب مع القيم والأخلاق العربية الأصيلة، وذلك من خلال الأغاني الترفيهية التي تعلم الأطفال بعض الآداب والخلق الحميدة، بالإضافة إلى الأفلام الكارتونية المميزة الذي يحبها الأطفال، حيث يمكن عرض الآن تردد قناه وناسه للأطفال وأهم ما تقدمه من أغاني وأفلام كارتون للأطفال في الوطن العربي من خلال القادم.

تردد قناه وناسه للأطفال

تحظى قناة وناسة للاطفال بنسب مشاهدة عالية في الفترات الأخيرة نظرًا لما تقدمه من محتوى متميز للأطفال بالإضافة إلى الجودة العالية التي تقدمها لجمهورها في الوطن العربي، وعليه يمكن الآن توضيح تردد قناة وناسة من خلال التالي:

تردد القناة على نايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

خطوات ضبط قناة وناسه للاطفال

يمكن توضيح خطوات ضبط قناة وناسة للأطفال على جهاز الاستقبال ومن ثم الاستمتاع بما تقدمه القناة من محتوى مميز للأطفال من خلال الخطوات التالية:

النقر على زر القائمة في جهاز التحكم الخاص بجهاز استقبال للتلفاز.

الضغط على خانة إضافة تردد جديد.

تحديد القمر الصناعي إدخال تردد القناة.

إدراج معدل الترميز ومعدل الخطأ والاستقطاب.

النقر على خانة بحث.

بعد انتظار انتهاء عملية البحث النقر على حفظ من أجل إتمام عملية حفظ كافة التغييرات الجديدة،والاستمتاع بما يعرض على القناة.

الأغاني التي تقدمها قناة وناسة للأطفال