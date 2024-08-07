انت الان تتابع خبر فرحي أولادك واعملي كب كيك الشيكولاتة بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية “قوام هش وطعم ولا أروع” والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعتبر كب كيك الشيكولاتة من الكيكات التي يعشقها الصغار والكبار لمذاقة المميز، لذلك تسعى العديد من ربات المنازل للعثور على طريقة لتحضيره، وهو وصفة من الوصفات السهلة التي تتوافر مقاديرها في كل منزل وخطوات تحضيره سهلة وبسيطة، يمكن أيضًا إعداده للأطفال من وقت لآخر كوسيلة لتحفيزهم على الدراسة أو كمكافأة لهم بعد حصولهم على درجات عالية في اختبارات المدارس.

طريقة عمل كب كيك بالشوكولاتة

نقدم لكم طريقة تحضير كب كيك الشوكولاتة مع قائمة المقادير التالية:

كوب زبدة سائلة.

3 كوب دقيق.

كوب لبن.

2 كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

4 بيضات.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

لتحضير وصفة كب كيك بالشوكولاتة يجب اتباع الخطوات التالية:

تخفق الزبدة مع السكر والبيض والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي.

يضاف الكاكاو يليها اللبن، ويتم الخفق مرة أخرى حتى تمتزج المكونات تمامًا وتختفي تكتلات الكاكاو.

وضع الدقيق والباكينج باودر ورشة من الملح في وعاء.

يضاف إليها الخليط السائل المخفوق.

تخلط مكونات كب كيك الشوكولاتة ثم تسكب في أوراق الكب كيك أو القوالب المدهونة بالزيت ورشة من الدقيق.

نضع الكيك بالشوكولاتة في الفرن المسخن مسبقًا ونتركه حتى ينضج لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة.

وصفة أخرى لإعداد كب كيك بالشيكولاتة

نقدم لكم الوصفة الثانية لطريقة إعداد كب كيك الشوكولاتة المقادير كما يلي:

كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات.

كوب ونصف سكر ناعم.

كوب إلا ربع بودرة كاكاو.

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة باكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 بيضة.

كوب إلا ربع لبن رائب.

رشة ملح.

ربع كوب زيت.

طريقة التحضير

يمكنك عمل كب كيك الشوكولاتة في وعاء الخلاط الكهربائي كالاتي: