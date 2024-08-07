نعرض لكم الان تفاصيل خبر «آي صاغة»: الأسعار المعلنة غير عادلة والسوق لم تستجيب لتراجع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 09:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر الذهب في السوق المحلية لم يستجيب للهبوط بالبورصة العالمية، بعد تراجع الأوقية إلى مستوى 2390 دولارًا.

وأشار إمبابي، في بيان، إلى أن عيار 21 اختتم تعاملات أمس عند 3375 جنيهًا، واصفا هذا التسعير بأنه “غير عادل”، وأنه يجب أن يتداول عند 3325 جنيهًا.

وأضاف: الأساس في التسعير العادل أن يكون قابلًا للتنفيذ عبر عمليات البيع والشراء، وأستدرك: “لكن حتى مع إعلان البعض عن أسعار تتراوح بين 3315 و3325 جنيهًا، فهي أسعار لا تنفذ على أرض الواقع، وأن سعر التنفيذ الفعلي يتراوح بين 3365 و3375 جنيهًا.

وأوضح إمبابي، أن عملية تسعير الذهب في السوق المحلية تعتمد على سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري والعرض والطلب.

وسجل سعر الصرف الرسمي للدولار وفقًا لموقع البنك المركزي المصري نحو 49.27 جنيه، في حين تجاوز سعر صرف الدولار في سوق الذهب مستوى 50.20 جنيه.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في السوق المحلية بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3355 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3375 جنيهًا.

في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 26 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2413 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2387 دولارًا.

وأرجع إمبابي تراجع أسعار الذهب عالميا بفعل توجه المستثمرين لجني الأرباح، وتغطية مراكزهم المالية خلال تباطؤ السوق العالمية.

وأكد على أن تزايد المخاوف من التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي، سيعززان صعود الذهب.

وأوقفت منصة آي صاغة عرض أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تزامنًا مع إعلان تجار السوق وقف الأسعار لحين ضبط التسعير وفقًا لسعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري.