نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد الاتحاد السعودي وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيموني إنزاغي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نادي اتحاد جدة السعودي في إطار مباراة ودية تحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.

ونستعرض معكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، عبر موقع دوت الخليج الرياضي تشكيل نادي إنتر ميلان الرسمي ضد اتحاد جدة وذلك في استعدادات الفرق الودية لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة إنتر ميلان والاتحاد وديا

وتقرر أن ينطلق اللقاء المرتقب بين إنتر ميلان والاتحاد اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل إنتر ميلان صد الاتحاد وديا

حراسة المرمى:- يان سومر

خط الدفاع:- بيساكا، باستوني، أتشيربي، ماتيو دارميان.

خط الوسط:- فيراتيسي، تشالهان أوغلو، باريلا، ديماركو.

خط الهجوم:- تورام، خواكين كوريا.