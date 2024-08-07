انت الان تتابع خبر اجدد الوصفات لعشاق الباستا.. خطوات عمل الباستا بالفاصوليا والباستا بالريحان والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - باستا بالفاصوليا من الوجبات التي يفضل تجهيزها من قبل النباتيين الذين لا يتناولون اللحم مع الباستا، لهذا سنوفر طريقة تحضيرها بالمنزل لأنها وجبة جديدة تم توفيرها بواسطة الشيفات على المواقع المختلفة لجعل الطبق كامل يحتوي على عناصر مختلفة تعطي لك بروتينات وفيتامينات متعددة كما يحتاج الجسم.

مقادير عمل باستا بالفاصوليا

هناك مقادير معينة نقوم بتجهيز الوصفة بواسطتها وتكون عبارة عما يأتي:

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

بصلة واحدة.

ثلاث فصوص ثوم مفرومين.

ملعقة من الريحان.

ملح كما تحتاج.

فلفل اسود.

كوب صلصة.

علبة باستا.

علبة فاصوليا بيضاء.

خطوات عمل الباستا بالفاصوليا

الخطوات الخاصة بالتجهيز التي تتبعها ربة المنزل في التحضير وتكون على النحو التالي:

سلق الباستا في ماء مغلي مع القليل من الملح والزيت.

التخلص من الماء بعد سلق الباستا بالمصفاة.

وضع الزيت مع البصل والثوم على النار مع التقليب ثم إضافة الريحان والفلفل الأسود.

إضافة الملح وترك المكونات حتى يتغير لونها.

استخدام الفاصوليا البيضاء بعد نقعها في الماء عن طريق طهيها بالصلصة.

بعد ذلك نقوم بسكبها على البصل ثم سكب الباستا.

تقليب المكونات معا على النار حتى تشرب كمية الصلصة.

تقديم الطبق ساخن بالهناء والعافية.

طريقة عمل باستا بالريحان

الباستا بالريان من أبسط الطرق التي نجهز بها الباستا بمختلف أشكالها وتكون شاملة للمكونات التالية:

علبة باستا.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

ملعقة ريحان.

ثوم مفروم.

صدر دجاج قطع.

نصف كوب صلصة.

سبانخ مسلوقة كوب.

ثلاث أكواب مرق دجاج.

ملعقة صنوبر.

كوب جبنة بارميزان.

ملح وفلفل اسود.

خطوات التجهيز تكون عبارة عما يلي: