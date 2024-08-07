انت الان تتابع خبر لا تفوتك.. بسكويت اليانسون الصحي بقوام مقرمش وطعم لا يضاهى والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - مما لا شك فيه أن بسكويت اليانسون من المخبوزات الصحية والمغذية اللذيذة، حيث يحتوي على مكونات غذائية مفيدة للجسم، يتميز هذا البسكويت بطعمه الشهي وقوامه الناعم، إضافة إلى سهولة وسرعة تحضيره دون الحاجة لوقت طويل، لذلك من خلال موقعنا ترند نيوز طريقة تحضير هذا البسكويت اللذيذ والاقتصادي، وسوف تجدون طريقة عمله بأسلوب شيق ومميز يجعله ألذ من بسكوت المخابز مما يجعلك تحضيره باستمرار.

طريقة عمل بسكوت اليانسون

سوف نتعرف على مكونات بسكويت اليانسون البسيطة وهي كالتالي:

أربعة بيضات.

نصف كوب زيت.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوبان دقيق فاخر.

رشة ملح.

ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة حبوب اليانسون.

طريقة تحضير بسكويت اليانسون

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت اليانسون الاقتصادي بمكونات محددة بشكل أفضل من الجاهز بخطوات سهلة وسريعة في المنزل وهي كالتالي: