انت الان تتابع خبر لا تفوتك.. بسكويت اليانسون الصحي بقوام مقرمش وطعم لا يضاهى والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - مما لا شك فيه أن بسكويت اليانسون من المخبوزات الصحية والمغذية اللذيذة، حيث يحتوي على مكونات غذائية مفيدة للجسم، يتميز هذا البسكويت بطعمه الشهي وقوامه الناعم، إضافة إلى سهولة وسرعة تحضيره دون الحاجة لوقت طويل، لذلك من خلال موقعنا ترند نيوز طريقة تحضير هذا البسكويت اللذيذ والاقتصادي، وسوف تجدون طريقة عمله بأسلوب شيق ومميز يجعله ألذ من بسكوت المخابز مما يجعلك تحضيره باستمرار.
طريقة عمل بسكوت اليانسون
سوف نتعرف على مكونات بسكويت اليانسون البسيطة وهي كالتالي:
- أربعة بيضات.
- نصف كوب زيت.
- نصف كوب سكر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوبان دقيق فاخر.
- رشة ملح.
- ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة حبوب اليانسون.
طريقة تحضير بسكويت اليانسون
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت اليانسون الاقتصادي بمكونات محددة بشكل أفضل من الجاهز بخطوات سهلة وسريعة في المنزل وهي كالتالي:
- احضري خلاط كهربائي وضعي فيه البيض وضيفي الفانيليا، ثم اخفقي المكونات جيداً حتى يتضاعف حجم البيض.
- بعد ذلك ضيفي الزيت والسكر، ثم اخفقي مرة أخرى حتى يصبح الخليط لونه فاتح.
- ومن ثم ضيفي الدقيق والبيكنج بودر والملح وحبوب اليانسون، ثم اخفقي مرة أخرى حتى تحصلي على خليط ثقيل القوام يشبه خليط الكيك.
- احضري صينية مستطيلة الشكل وادهنيها بقليل من الزيت أو الزبدة، ثم اسكبي خليط البسكويت في الصينية ووزعيه جيداً.
- وضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تحصلي البسكويت على اللون الذهبي، بعد ذلك اخرجي الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد تماماً.
- ثم قومي بتقطيع البسكويت إلى شرائح رقيقة، ثم رصي الشرائح على الصينية مرة أخرى وضعيها في الفرن لمدة 12 دقيقة حتى تحمص تماماً.
- بعد ذلك اخرجي البسكويت من الفرن واتركيه حتى يبرد وقديمه بصحة وعافية.