احذر من الإيقاف.. خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط والأوراق اللازمة للإستفادة منها

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الرياض - أحمد صلاح - يجب تجديد منحة البطالة في الجزائر حتى يتمكن الشخص المتعثر في الحصول على عمل من الاستمرار في صرف المعونة المقررة له عبر الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر ومن خلال المنصة الرسمية الخاصة بها، وهي من أبرز طرق الدعم المقدمة لهذه الفئة لكفل الحياة والمعيشة الكريمة لهم في ظل الظروف والمستجدات الاقتصادية الحالية.

خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

من الممكن تجددي منحة البطالة في الجزائر 2024 لمواصلة الاستفادة من قيمة المنحة المحددة على النحو التالي:

التوجه إلى منصة وكالة التشغيل الوطنية بالجزائر.

من الخيارات الموضحة بالمنصة قم بتحديد أمر تمديد طلب العمل.

تدوين المعلومات اللازمة كما هو مطلوب في المنصة.

رفع المستندات الدالة على صحة المعلومات المقدمة.

النقر على مربع التمديد للطلب.

للحصول على مستند رسمي بالتسجيل في المنحة يجب النقر على أمر الطباعة.

شروط الاستفادة من منحة البطالة الجزائرية

ترتبط منحة البطالة الجزائرية بشكل وثيق بعدد من الشروط للدلالة على عملية الاستحقاق لهذه المنحة، وتتمثل في الآتي:

التسجيل في المنحة مقتصر على الأشخاص حاملي الجنسية الجزائرية.

التسجيل مقتصر على المواطنين الجزائريين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 19-40 عام على الأكثر.

النساء المتقدمات للمنحة يجب أن يكون زوجهن متعثر في العمل.

عدم توافر مصدر ثابت للدخل بشكل شهري للتأكيد على استحقاق منحة البطالة.

ممنوع التسجيل لممتلكي الأراضي أو العقارات أو الأصول المالية على جميع أنواعها.

الأوراق المطلوبة لتجديد منحة البطالة في الجزائر

ترتبط منحة البطالة بتوافر مجموعة من الأوراق إلى جانب الالتزام بالشروط الموضحة فيما سبق، وعن الأوراق المطلوبة لتجديد منحة البطالة الجزائرية فقد جاءت كما يلي: