انت الان تتابع خبر خطوات التقديم على منحة البطالة في الجزائر 2024 وأهم الشروط والأوراق المطلوبة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعد منحة البطالة أحد أهم برامج الدعم المقدمة من الحكومة الجزائرية للمواطنين العاطلين عن العمل، ويتم في هذه المبادرة تقديم المساعدة المالية للعاطلين بشكل مؤقت بهدف تلبية كافة احتياجاتهم الأساسية خلال فترة بحثهم عن عمل مناسب، وتقوم الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر بإدارة عملية التسجيل في المنحة وتوفر لكافة المستحقين برامج تدريب متنوعة والعديد من الخدمات التي تضم الإرشادات المهنية وتوفر كذلك فرصة عمل مناسبة لكل مستفيد، ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمنحة البطالة الجزائرية وخطوات وشروط التسجيل في المنحة.

طريقة التقديم على منحة البطالة بالجزائر

منحة البطالة من المبادرات المقدمة من الحكومة الجزائرية بهدف تعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين في الدولة وتشجيعهم على الاستمرار في البحث عن عمل، وللتسجيل في منحة البطالة يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

تسجيل الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية عن طريق ملئ كافة البيانات المطلوبة.

من الخدمات الإلكترونية اختيار خدمة منحة البطالة.

إضافة كافة المعلومات المطلوبة باستمارة التسجيل مع التأكد من صحتها.

إدخال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

النقر على إرسال، سيظهر أمامك رسالة تؤكد نجاح عملية التقديم.

شروط استحقاق منحة البطالة الجزائرية

تضع الحكومة الجزائرية بعض الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين لضمان وضع الدعم للأشخاص المستحقين له، وتتثمل هذه الشروط فيما يلي:

المتقدم يشترط أن يكون حامل للجنسية الجزائرية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل أراضي الجزائر.

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 19 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

يجب أن يكون للمتقدم حساب خاص على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

المستفيد يجب ألا يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.

يجب أن يكون المواطن المتقدم عاطل عن العمل.

المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة

تتمثل المستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند التسجيل في منحة البطالة فيما يلي: